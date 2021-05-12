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【恒馳恒大】恒大擬兩成折讓減持恒大汽車 套現最多122億元

股樓投資 22:29 2021/05/12

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中國恒大(03333)傳進一步減持恒大汽車(00708)股權。根據外電引述銷售文件顯示，恒大擬以每股40.92元，亦即較恒大汽車周三(12日)收市價51.15元折讓約兩成，配售最多3億股，代表最高套現金額達122億元。

MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽 詳情請看【下一頁

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無獨有偶，恒大汽車今年1月曾進行配股，以每股27.3元發行約9.5億股新股予6名投資者，包括華人置業(00127)行政總裁陳凱韻及中國燃氣（00384）主席及總裁劉明輝等，集資260億元。經過該次配股後，恒大在恒大汽車的持股量當時由74.9%降至67.6%。

另一方面，恒大汽車今日亦公布，公司在中國及國外總共申請專利3,012件，其中已獲得授權專利1,355件，這些專利涵蓋純電動底盤架構、懸架系統、轉
向控制、制動控制、整車控制、熱管理系統、電芯、電池模組、電池包、電池管理系統、電機和電控、電子電氣架構、車身和內外飾、車聯網、自動駕駛、生產製造、智慧充電等核心領域。

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撰文 : 李尚毅

恒大汽車（00708） 中國恒大（03333） 港股

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