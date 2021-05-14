【室內設計】80後夫婦緬懷旅行時光 100萬裝修650呎單位 善用雲石及吊燈 彷似置身酒店

新冠肺炎疫情持續，出國旅遊似乎已成為大眾的回憶，相信「Staycation」也成為「替代品」，在酒店享受渡假，同時又能緬懷旅行時光。有戶主花逾百萬元裝修約700平方呎單位，並要求把單位營造成酒店風；裝修後，單位以白色和木色為主，並用雲石紋磚及不同燈光作為點綴，當中又花約35萬元訂造全屋家具。

是次裝修的3房單位位於荔枝角的泓景臺，實用面積達約658平方呎，為2003年開始入伙。80後OvvioStudio室內設計師Dennis接受《iMoney》訪問時指，業主是一對80後夫婦，該二手單位為他們的首次置業盤，屋內另有2名孩子和女戶主的母親一同居住。

大廳及廚房、客廁：

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踏入大門，會先進入玄關位置，右面為廚房。玄關位置的地面為600x600毫米的淺灰磚，同時設有一面鏡子，「除了可讓戶主在出門前打理儀容外，鏡面可反射廚房的燈光，令玄關位置更為光猛。」在大廳方面，Dennis使用複合地板，用以分隔玄關位置。飯廳方面，飯桌旁裝上了一幅長3米2雲石紋的薄石板，在雲石板的兩旁則加入LED燈，「這可作為廳的焦點，便可先留意到雲石牆。」

主人房及套廁

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至於飯廳則設有一組白色高身櫃，用作儲物空間，「此外，由於走廊比較長和深，所以我用趟門作為玄關門，這個門會與高身櫃連結在一起，開門的時候，就會跟櫃『二合為一』。」另一方面，走廊位置可用作分隔客廳與飯廳兩個空間。在飯廳設計中，電視機後貼了一塊淨色牆布，底下的電視櫃桌面為真雲石。

在客廁中，為了可騰出更多空間，Dennis便做了一個暗藏式的面盤水龍頭（即把水龍頭裝在牆身中，而不是裝在面盆櫃上）。「因為這個空間真的不是太大，所以所有東西都要設計得剛剛好；如果我用傳統式的水龍頭的話，戶主可以擺放的東西會變得更加少。」他續說：「你看到上下都擺放了這部機器（洗衣機和乾衣機），在同一個空間都可進行洗衫及乾衣。」

其他房間設計:

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單位有不少主力牆（用以支撑整個樓宇結構），但因為不能拆，所以只能在原本設定下規劃。以主人房為例，空間同時有窗台問題，Dennis花了不少心思處理，所以屬整間屋最多細節位的地方。由於裝上假天花用作設置燈糟，以及令遮蓋部分橫樑，因而令樓底變矮，空間感變窄。為營造錯覺，他便利用木紋條子設計應用在床頭上方，「這兒（木紋條子設計）還加入一點滲光，便可在視覺上有拉高樓底的錯覺效果，同時加入了入兩盞吊燈，令整體感覺更有格調，讓人彷似置身在酒店。」此外，Dennis又善用房中的窗台，設計成一個「小沙發」，讓戶主可在閒暇時，坐在這裡觀看景色。

主人房的套廁則以灰調為主，除了設置暗藏式的面盤水龍頭外，亦在鏡櫃上加入LED燈，其前方有一盞玻璃吊燈。他建議，如想令整體空間不會過於單調，戶㘹可揀選一些紋路較多的玻璃吊燈，「那麼在晚上開了那盞吊燈時，光線會藉玻璃折射波紋，反射在牆身中都會頗為特別。」

整間屋的裝修費用共計約110萬元，當中幾乎所有家具都是訂造，如主人房的地台連睡床、以及另外兩間房的衣櫃等，所以佔整體裝修費用最高，約35萬元；其次則為木地板及雲石類別，約20萬元。



項目／費用（約數） 清拆／$40,000

泥水／ $150,000

油漆／$80,000

水電／$70,000

冷氣／$30,000

木工／$350,000

木地板及雲石／$200,000

燈及家具／$80,000

設計費／$100,000

註：連工包料

設計及裝修

共計：110萬元

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責任編輯：黎淑雯

