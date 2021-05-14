  • 32°C
香港時間 : 2021514日 (五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】80後夫婦緬懷旅行時光 100萬裝修650呎單位 善用雲石及吊燈 彷似置身酒店

理財智慧 16:57 2021/05/14

分享：

新冠肺炎疫情持續，出國旅遊似乎已成為大眾的回憶，相信「Staycation」也成為「替代品」，在酒店享受渡假，同時又能緬懷旅行時光。有戶主花逾百萬元裝修約700平方呎單位，並要求把單位營造成酒店風；裝修後，單位以白色和木色為主，並用雲石紋磚及不同燈光作為點綴，當中又花約35萬元訂造全屋家具。

是次裝修的3房單位位於荔枝角的泓景臺，實用面積達約658平方呎，為2003年開始入伙。80後OvvioStudio室內設計師Dennis接受《iMoney》訪問時指，業主是一對80後夫婦，該二手單位為他們的首次置業盤，屋內另有2名孩子和女戶主的母親一同居住。

大廳及廚房、客廁：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

踏入大門，會先進入玄關位置，右面為廚房。玄關位置的地面為600x600毫米的淺灰磚，同時設有一面鏡子，「除了可讓戶主在出門前打理儀容外，鏡面可反射廚房的燈光，令玄關位置更為光猛。」在大廳方面，Dennis使用複合地板，用以分隔玄關位置。飯廳方面，飯桌旁裝上了一幅長3米2雲石紋的薄石板，在雲石板的兩旁則加入LED燈，「這可作為廳的焦點，便可先留意到雲石牆。」

主人房及套廁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

至於飯廳則設有一組白色高身櫃，用作儲物空間，「此外，由於走廊比較長和深，所以我用趟門作為玄關門，這個門會與高身櫃連結在一起，開門的時候，就會跟櫃『二合為一』。」另一方面，走廊位置可用作分隔客廳與飯廳兩個空間。在飯廳設計中，電視機後貼了一塊淨色牆布，底下的電視櫃桌面為真雲石。

在客廁中，為了可騰出更多空間，Dennis便做了一個暗藏式的面盤水龍頭（即把水龍頭裝在牆身中，而不是裝在面盆櫃上）。「因為這個空間真的不是太大，所以所有東西都要設計得剛剛好；如果我用傳統式的水龍頭的話，戶主可以擺放的東西會變得更加少。」他續說：「你看到上下都擺放了這部機器（洗衣機和乾衣機），在同一個空間都可進行洗衫及乾衣。」

其他房間設計:

    點擊圖片放大
    +5
    +4

單位有不少主力牆（用以支撑整個樓宇結構），但因為不能拆，所以只能在原本設定下規劃。以主人房為例，空間同時有窗台問題，Dennis花了不少心思處理，所以屬整間屋最多細節位的地方。由於裝上假天花用作設置燈糟，以及令遮蓋部分橫樑，因而令樓底變矮，空間感變窄。為營造錯覺，他便利用木紋條子設計應用在床頭上方，「這兒（木紋條子設計）還加入一點滲光，便可在視覺上有拉高樓底的錯覺效果，同時加入了入兩盞吊燈，令整體感覺更有格調，讓人彷似置身在酒店。」此外，Dennis又善用房中的窗台，設計成一個「小沙發」，讓戶主可在閒暇時，坐在這裡觀看景色。

主人房的套廁則以灰調為主，除了設置暗藏式的面盤水龍頭外，亦在鏡櫃上加入LED燈，其前方有一盞玻璃吊燈。他建議，如想令整體空間不會過於單調，戶㘹可揀選一些紋路較多的玻璃吊燈，「那麼在晚上開了那盞吊燈時，光線會藉玻璃折射波紋，反射在牆身中都會頗為特別。」

整間屋的裝修費用共計約110萬元，當中幾乎所有家具都是訂造，如主人房的地台連睡床、以及另外兩間房的衣櫃等，所以佔整體裝修費用最高，約35萬元；其次則為木地板及雲石類別，約20萬元。
 

項目／費用（約數）

  • 清拆／$40,000
  • 泥水／ $150,000
  • 油漆／$80,000
  • 水電／$70,000
  • 冷氣／$30,000
  • 木工／$350,000
  • 木地板及雲石／$200,000
  • 燈及家具／$80,000
  • 設計費／$100,000
  • 註：連工包料
  • 設計及裝修
  • 共計：110萬元

其他室內設計文章：

【室內設計】300呎房單位向上發展變「2房」 閣樓化身「迷你電影院」

【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」

【室內設計】夫妻30萬裝修上車370呎居屋　親自設計家具 增添木系風格　客廳一擺設 滿足童年回憶

【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁

【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

Staycation 疫情 新冠肺炎 同居 iOS 設計 荔枝角 首次置業 家具 酒店

上一篇文章

【合約工推介】律政司聘合約法律書記 月薪2.1萬 校對及核證為主

下一篇文章

【異動股】金斯瑞獲高瓴資本入股　全日爆升兩成創兩年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數