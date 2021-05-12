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Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞

環球政經 21:24 2021/05/12

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IG又新增功能了，Instagram週一(11日)宣布，使用者可以在其個人資料中添加代名詞。長久以來，用戶一直都要求新增此功能，因為能更容易與其他使用者打交道。

Clubhouse正式登錄Android 美國用戶可率先體驗 【下一頁

Instagram表示，此功能暫時只能在少數幾個國家/地區使用，未來將計劃增加更多國家/地區使用。啟用此功能後，您可以在其個人資料中最多添加四個代名詞，然後選擇公開顯示或僅向關注者顯示，而​未滿18歲的用戶只能向其追隨者顯示代詞。

【蘋果用戶注意】 iOS 15擬下月公布 部分舊機將不獲支援 下一頁

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在其他應用程序中，例如OkCupid，Lyft甚至Facebook等，已經可以在用戶的個人資料中添加代名詞，儘管Facebook應用程序僅將選項限制為他/他(he/him)，她/她(she/her)以及他們/他們(they/them)。目前Instagram並未透露有多少國家提供此功能，或者何時向更多用戶推出該功能。

 

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責任編輯：羅浩濂

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