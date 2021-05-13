【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元

▲ 【iBond 2021】iBond加碼發行200億元 專家：每人可以認購10手

第8批通脹掛鈎債券（iBond）發行細節出爐，今批iBond繼續提供2厘保底息，並進一步加碼發行最多200億元。發行額加碼，除沿用全家總動員的策略，專家建議認購金額可以更進取，每人不妨認購最多10手，但就無必要斥過百萬認購。另有學者預期，iBond首日掛牌或可見103元，即一手可賺300元。

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iBond提供至少2厘息，以其近0風險的性質，吸引力的確遠勝同樣風險低的港元定期存款，更未計本港通脹有可能升溫，同樣設有浮息機制的iBond，息率隨時較2厘保底息更高。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，相信每人認購10手是穩陣做法，不排除今年可以分配到更多手數。

李兆波：認購6、7手相當足夠 料首日掛牌可見103元

香港中文大學商學院高級講師李兆波形容，政府每次推出iBond如同「派糖」，根據上批iBond認購人數及分配結果，「唔使預分到20、30手」，他建議市民今次不妨以閒資認購6至7手，相信已經相當足夠。

李兆波又指，除了認購金額，他認為市民更加要考慮即日鮮抑或長期持有，他估計新一批iBond首日掛牌或有機會升至103元，而他個人就偏好持有至到期。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則建議，投資者可以認購4至5手，而且他又不建議以孖展認購，以免未收息前已經要蝕息。

以第7批iBond （04239） 認購人數近46萬計，新一批iBond發行額度若加碼至200億元，則每人平均可獲分4.3手。

iBond循環配發 確保人人有份

iBond採取「循環分派」機制分配，即首先會確保「人人有份」，再將剩餘的手數以循環方式分發予認購2手或以上人士，直至剩餘手數不足以進行一個循環，便會以抽籤形式分發。

因此，財資界及理財專家一直建議，市民最好是以「全家總動員」方式小注認購，確保每人至少可以穩獲1手iBond。

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編輯：趙穎妍