  • 29°C
香港時間 : 2021512日 (三) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2021】iBond發行額增至200億　專家：iBond如派糖、認購最多10手就夠

Hot Talk 20:37 2021/05/12

分享：

【iBond 2021】iBond加碼發行200億元　專家：每人可以認購10手

第8批通脹掛鈎債券（iBond）發行細節出爐，今批iBond繼續提供2厘保底息，並進一步加碼發行最多200億元。發行額加碼，專家建議除沿用全家總動員的策略，認購金額上可以更進取，每人不妨認購最多10手。

iBond發行重點一覽　6月1日起認購最多發行200億元｜詳見【下一頁】

iBond提供至少2厘息，以其近0風險的性質，吸引力的確遠勝同樣風險低的港元定期存款，更未計本港通脹有可能升溫，同樣設有浮息機制的iBond，息率隨時較2厘保底息更高。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌今日在記者會上表示，相信每人認購10手是穩陣做法，不排除今年可以分配到更多手數。

李兆波：認購6、7手相當足夠　料首日掛牌可見103元

香港中文大學商學院高級講師李兆波形容，政府每次推出iBond如同「派糖」，根據上批iBond認購人數及分配結果，「唔使預分到20、30手」，他建議市民今次不妨以閒資認購6至7手，相信已經相當足夠。

李兆波又指，除了認購金額，他認為市民更加要考慮即日鮮抑或長期持有，他估計新一批iBond首日掛牌或有機會升至103元，而他個人就偏好持有至到期。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則建議，投資者可以認購4至5手，而且他又不建議以孖展認購，以免未收息前已經要蝕息。

以第7批iBond （04239） 認購人數近46萬計，新一批iBond發行額度若加碼至200億元，則每人平均可獲分4.3手。

iBond循環配發　確保人人有份

iBond採取「循環分派」機制分配，即首先會確保「人人有份」，再將剩餘的手數以循環方式分發予認購2手或以上人士，直至剩餘手數不足以進行一個循環，便會以抽籤形式分發。

因此，財資界及理財專家一直建議，市民最好是以「全家總動員」方式小注認購，確保每人至少可以穩獲1手iBond。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章：

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

【iBond 2021】專家料明年通脹升2.2% iBond回報或逾兩厘保底息

債券 定期存款 港元定期存款 港元 iBond 香港 即日鮮 通脹 金融

上一篇文章

【美股期貨】美通脹超預期　道指期貨續跌116點　納指期貨跌1.4%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟】美國4月CPI超預期　按年升4.2%　預期升3.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？