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【iBond 2021】iBond 6月開賣　專家：首日每手賺300元、認購最多10手就夠

Hot Talk 13:46 2021/05/13

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【iBond 2021】iBond加碼發行200億元　專家：每人可以認購10手

第8批通脹掛鈎債券（iBond）發行細節出爐，今批iBond繼續提供2厘保底息，並進一步加碼發行最多200億元。發行額加碼，專家建議除沿用全家總動員的策略，認購金額上可以更進取，每人不妨認購最多10手，但就無必要斥資過百萬認購。另有學者預期，iBond首日掛牌或可見103元，即一手可賺300元。

iBond發行重點一覽　6月1日起認購最多發行200億元｜詳見【下一頁】

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iBond提供至少2厘息，以其近0風險的性質，吸引力的確遠勝同樣風險低的港元定期存款，更未計本港通脹有可能升溫，同樣設有浮息機制的iBond，息率隨時較2厘保底息更高。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，相信每人認購10手是穩陣做法，不排除今年可以分配到更多手數。

李兆波：認購6、7手相當足夠　料首日掛牌可見103元

香港中文大學商學院高級講師李兆波形容，政府每次推出iBond如同「派糖」，根據上批iBond認購人數及分配結果，「唔使預分到20、30手」，他建議市民今次不妨以閒資認購6至7手，相信已經相當足夠。

李兆波又指，除了認購金額，他認為市民更加要考慮即日鮮抑或長期持有，他估計新一批iBond首日掛牌或有機會升至103元，而他個人就偏好持有至到期。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則建議，投資者可以認購4至5手，而且他又不建議以孖展認購，以免未收息前已經要蝕息。

以第7批iBond （04239） 認購人數近46萬計，新一批iBond發行額度若加碼至200億元，則每人平均可獲分4.3手。

iBond循環配發　確保人人有份

iBond採取「循環分派」機制分配，即首先會確保「人人有份」，再將剩餘的手數以循環方式分發予認購2手或以上人士，直至剩餘手數不足以進行一個循環，便會以抽籤形式分發。

因此，財資界及理財專家一直建議，市民最好是以「全家總動員」方式小注認購，確保每人至少可以穩獲1手iBond。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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編輯：趙穎妍

債券 定期存款 港元定期存款 港元 iBond 香港 即日鮮 通脹 金融

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