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【商場優惠】東港城購物折8重優惠　$1入手Apple及Switch等潮物

商業 10:00 2021/05/13

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今個5月，新地旗下將軍澳旗艦商場東港城再度推「Happy Shopping購物折2021」，夥拍超過90個品牌及商戶，逾30,000件禮品以超筍價發售。購物折特別推出8大筍盤，首推「HK$1瘋狂換購貨品」， The Point會員更可獨享「優先預留禮遇」，及「東港城獨家1折搶購一田精選家電」。

【疫苗氣泡】酒吧復業兩周近乎零生意　業者擬取消批註　冀以餐廳C區條件經營

購物折由5月17日至7月4日舉行，為了讓大家可享高回贈購物優惠，商場加推「消費四重賞」，於場內電子消費滿指定金額，即有機會獲贈價值高達$1,000的福袋；亦分別推出「星期一至五限量購物優惠」、「星期六及日限量購物優惠」。另外，在將軍澳中心，甚至跨區踩入上水廣場，也可盡攬「跨區狂賞」優惠，額外換領$5,000贈券兼賺積分。

$1入手iPhone、Switch遊戲機

在5月17日至6月20日，一連6星期，The Point會員只要透過新地商場手機應用程式，以指定積分兌換「獎賞預留證」，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，隨時可以$1換購iPhone最新型號產品、Dyson直捲髮造型器、Nintendo Switch等多款潮物。名額有限，換完即止。

【假日好去處】中環海濱變夏日園遊會　私人花園看表演、投身草坪運動

【疫市營商】疫下授權業難行？　3招提高成功機率（多圖）

責任編輯：蘇穎琪

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