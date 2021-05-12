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【市場監管】路透社：中國擬加緊監管私人補習市場　研限制補習時數、學費

商業 20:20 2021/05/12

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近年中國的私人補習及教育市場增長蓬勃，但路透社報道，中國正擬加緊監管市場，一方面壓抑私人補習產業的增長，另一方面降低家庭生活成本，從而改善出生率。

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路透社引述消息人士指，中國政府有關私人補習的最新規定最快將於6月底公布。其中兩名消息人士指，屆時將會禁止在校內舉行補習班，周末亦禁止補習。同時，校外輔導，特別是英文及數學課堂亦需要減少。消息人士均指，最新監管將會涵蓋學前班、K-12，即幼稚園至十二年級（香港的中六） 學生。

報道又指，新政策除了保護學生外，當地政府亦視之為刺激出生率的措施。希望透過減輕學童的學習壓力及成本，從而降低夫妻生育的經濟負擔。據指，新規定甚至將限制補習社、教育機構所收取的費用。

據市場研究公司估計，中國幼稚園至十二年級的補習行業規模將由2019年的約1200億美元 （約9320億港元），增長到2025年的1550億美元（約1.2萬億港元）。但事實上，在今年3月，中國已嘗試監管私人補習市場，包括禁止在晚上9時後舉辦網上直播課堂、為學前班小童舉行學術輔導班等。

【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃

【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘

責任編輯：葉泳珊

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