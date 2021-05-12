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【新股IPO】傳零氪科技擬年內上市 集資5億美元 阿里健康有份投資

股樓投資 20:40 2021/05/12

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內地醫療數據解決方案及腫瘤大數據平台零氪科技(LinkDoc)有傳正計劃最快在今年內上市，集資約5億美元，潛在上市地點包括香港，目前正跟美銀、中金及摩根士丹利商討有關上市的籌備工作。

零氪科技成立於2014年，主要從事人工智能與醫療大數據業務，為政府部門、各級醫療機構、國內外醫療器械廠商、藥企等提供解決方案，以及人工智能輔助決策系統、患者全流程管理等一體化服務，投資者包括阿里健康(00241) 、滙橋資本及CBC Capital等。

延伸閱讀：京東有望納入港股通 獲摩通首予「增持」評級

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記者：張以正

阿里健康（00241） 港股 IPO

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