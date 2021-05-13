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約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數

環球政治 09:30 2021/05/13

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英國首相約翰遜的財務狀況，再次引起公眾關注，英國法庭文件顯示，約翰遜仍未債還535英鎊（約5877港元）欠債。事件除了對約翰遜個人信貸評級造成負面影響，英媒指出，法庭執達吏可能往首相府採取執法行動。

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按相關郡法院法庭紀錄，約翰遜（Boris Johnson）曾捲入一宗欠債事件，相關判辭去年10月已經頒下，涉款535英鎊，文件並未交代詳情及債主身份。《衛報》指，判辭被歸類為未清償紀錄（unsatisfied record），意味約翰遜仍未付款。

按照一般追討欠款流程，債主會先以郵件方式追討，多次寄信仍不獲理會，才進入司法程序，意味約翰遜欠債已一段時間。法庭頒下裁決後，債主可入稟要求派出執達吏收數。

535英鎊的欠款，相對於約翰遜作為首相的收入並非巨大款項，他卻拖欠不還，令外界關注他的財政狀況。首相府暫未有回應。

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事實上，約翰遜雖登上英國最高權力寶座，其個人理財卻有很大改善空間，除了這535英鎊，約翰遜據報裝修首相府工程，未能好好控制預算，結果嚴重超支，花了20萬英鎊，據報要需借貸找數。此外，2018年底，尚未成為首相的約翰遜，也曾因未能在截止日期前申報個人收入捱轟，以至要公開向國會道歉。

責任編輯：林建忠

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