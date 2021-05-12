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【堡獅龍 592】疫情下業務仍受挑戰 堡獅龍正籌備品牌重塑計劃

股樓投資 19:53 2021/05/12

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經營連鎖服飾品牌bossini的堡獅龍（00592）公布今年首季銷售業績，截至今年3月底止，經營業務收益按年減少11%至2.2億元，毛利升1%至1.1億元，毛利率上升6個百分點至50%。至3月底止，存貨周轉期為128天，按年減少27天，現金淨額為4.5億元。

受疫情影響，本港經濟活動、消費者行為及營商環境仍然受到挑戰，因此首季度收益表現未如預期。集團指正在籌備一項大型的品牌重塑計劃，以將業務轉虧為盈，並專注於提升營運效益，因此若干財務指標已見改善。

集團表示，公司將以煥然一新的形象亮相，亦正進行產品劃分及定價，以及採用合適的綫上及綫下分銷渠道，相信該等措施有助建立穩固基礎，推動在中長綫的未來擴展及掌握市場商機。

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記者：郭秀慧

疫情 經濟 時裝服飾 堡獅龍（00592） 銷售 香港

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