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【新股IPO】京東物流傳下周一起招股 估值達350億美元

股樓投資 19:54 2021/05/12

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京東（09618）旗下京東物流將接力順豐房託（新上市編號：）招股，消息指京東物流已啟動為期10天的上市前分析師路演活動，並計劃在下星期一（17日）起至下星期五（21日）招股，5月28日掛牌。

據指，京東物流是次將發行10%股份，上市估值達約350億美元。此前有消息指京東物流目標集資約30億至40億美元，預期上市估值達400億美元。據承銷團之一美林發表報告，給予估值介乎300億美元至454億美元（約2390億港元至4540億港元）。報告預料，今年至2022年財年盈利狀況（earning profile）不會在預期內穩定下來，最快2023年才扭虧為盈，主要因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動所致。

延伸閱讀：油價重上升軌 大摩調升兩油股目標價 三桶油中最看好呢隻，見【下一頁】

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記者：張以正

京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 港股 IPO

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