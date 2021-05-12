【新股IPO】京東物流傳下周一起招股 估值達350億美元

京東（09618）旗下京東物流將接力順豐房託（新上市編號：）招股，消息指京東物流已啟動為期10天的上市前分析師路演活動，並計劃在下星期一（17日）起至下星期五（21日）招股，5月28日掛牌。



據指，京東物流是次將發行10%股份，上市估值達約350億美元。此前有消息指京東物流目標集資約30億至40億美元，預期上市估值達400億美元。據承銷團之一美林發表報告，給予估值介乎300億美元至454億美元（約2390億港元至4540億港元）。報告預料，今年至2022年財年盈利狀況（earning profile）不會在預期內穩定下來，最快2023年才扭虧為盈，主要因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動所致。

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記者：張以正