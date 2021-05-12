【抗疫基金】港府再撥66億元 旨額外提供約3萬個有時限職位

因疫情關係，令本港失業率升至7.2%，港府今日（12日）指於2020至21年度《財政預算案》中，宣布再次撥款66億元，開設額外約3萬個有時限職位，預計將提供和政府部門相關的職位外，還和相關的非政府機構或組織商討，制定在非政府界別創造的額外職位，並沿用2020年推出創造職位計劃的模式，進行招聘工作。

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發言人指，創造職位計劃自去年4月推行至今已創造了約3.1萬個職位，當中包括約1.58萬於政府開設的職位以及約1.56萬個於非政府界別開設的職位；當中，約2.23萬個職位已入職，而餘下約9,100個職位的招聘工作亦正進行中或將於短期內展開。在創造職位計劃下，政府承擔在政府部門創造的職位薪酬開支，同時亦資助非政府界別職位的部分開支。截至本年4月底，計劃的實際總開支約為15.23億元，餘下的款項將用於應付已創造職位未來一年的支出。

另外，在已創造的3.1萬個職位當中，包含了適合不同技能及資歷人士的職位，例如技術及非技術工人、清潔和支援人員、管理、行政及文書支援人員，以及和抗疫工作有關的職位等。由於缺乏工作經驗的青年人在目前經濟環境下尋找就業機會尤其困難，因此，不少創造職位計劃的職位是為應屆畢業生而設，或適合青年人申請，約1萬個職位是屬於這類別，當中約有四成的職位是屬於較基層的職位。

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責任編輯：潘曉豐