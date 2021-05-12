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【理財通】滙豐調查：超過8成大灣區內地居民有意參與理財通

Hot Talk 19:41 2021/05/12

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滙豐調查：超過8成大灣區內地居民有意參與理財通

理財通預計下半年初啟動。HSBC滙豐一項調查發現，超過八成大灣區內地投資者有意透過理財通投資香港，另有七成人打算增加在港的資產配置比重。

陳茂波：理財通很快可以推出｜詳見【下一頁】

跨境理財通實施細則意見稿發布　總額度暫定1500億元人幣（附全文、短片和重點圖解）｜詳見【下一頁】

滙豐及尼爾森（香港）去年底，向1,606名18歲至54歲並居住在大灣區9個內地城市的居民進行網上調查。結果顯示，82%受訪者有意參與理財通，而且有七成人擬增加香港的資產配置。

調查又發現，67%受訪者來港投資的最大目是累積財富、其次是為退休作準備（44%）及為子女的未來教育預留資金（42%）。

至於已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的產品包括基金（38%）和股票（37%）。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀稱，調查反映大灣區南向投資者對理財通興趣濃厚。而單在廣東，擁有千萬元以上資產的家庭就達29萬戶，是內地最富裕的地區之一。

他續指，待理財通啟動後，香港的金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。

相關文章：

【理財通】滙證：理財通將正式啟動　點名3隻重點受惠銀行股

【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　余偉文：理財通、南向債券通爭下半年初推出（附近年表現）

 

編輯：趙穎妍

基金 股票 退休 大灣區 香港 滙豐控股（00005）

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