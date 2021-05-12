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【有相睇】睇中裝修新淨追價入市　新婚夫婦675萬高市價購元朗采葉庭　創屋苑同類新高

股樓投資 19:35 2021/05/12

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樓市旺，買家追價入市屢見不鮮，甚至有人不惜高市價入市。美聯物業元朗尚悅分行助理區域經理張瑋津表示，元朗采葉庭兩房單位剛錄得成交，創屋苑同類成交價新高。

成交單位為采葉庭12座中層A室，2房間隔，實用面積約460平方呎，享內園泳池景。雙方輕微議價後終以675萬元成交，實用呎價約14,674元，建築呎價約11,084元。張瑋津稱，買家為一對新婚夫婦，有感樓價升勢持續，決定加快入市。有見上址間格四正，而且附企理裝修，可省卻部分裝修費用，考慮到入息剛好足夠過銀行壓測，故明知高於市價仍決定承接。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2017年4月以約495萬元購入上址，轉手帳面獲利180萬元，升值約36.4%。

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撰文 : 謝昕蕎

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