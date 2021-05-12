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MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽

股樓投資 20:13 2021/05/12

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MSCI明晟公布半年度指數檢討結果。當中MSCI香港指數納入兩股剔出兩股、MSCI香港小型股指數納入11股並剔出3股。以中資股為主的MSCI中國指數納入60股剔出21股，MSCI中國小型股指數納入60股剔出21股。上述4大指數被納入的118隻股票中，有59隻為本港上市股份。有關變動將於5月27日(周四)收市後生效。

獲納入香港及香港小型股指數的本港上市股份一覽：

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獲納入中國及中國小型股指數的本港上市股份一覽：

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    +48
    +47

 

【大行點睇】6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽  詳情請看【下一頁

個別美國上市中概股亦在今次指數檢討上榜，如獲納入MSCI香港指數的富途(美：FUTU),入圍MSCI中國指數的壹賬通智能科技(美：OCFT)和達達集團(美：DADA)和360數碼(美：QFIN)等。兩隻本地股電盈(00008)和ASM太平洋(00522)亦宣告降級，被剔出MSCI香港指數後即同時獲納入MSCI香港小型股指數。

【長和系】李澤鉅指長建現價超值 冀疫情受控後加快併購  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

MSCI中國指數 MSCI香港指數 周大福（01929） 港股

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