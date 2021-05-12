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【蘋果用戶注意】 iOS 15擬下月公布 部分舊機將不獲支援

環球政經 20:11 2021/05/12

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iOS更新有新消息!! 外國科技網站《Wccftech》透露，Apple預計於下個月釋出首個Beta版的iOS 15。不過新iOS版本就可能不再支援一些舊款iPhone包括 6S及6S Plus，亦意味有機會正式告別這兩款2015年推出的機款。另外，跟iPhone 6S系列同樣採用A9處理器的初代iPhone SE亦據報不再獲得支援。

至於跟iOS 15一同登場的iPadOS 15亦將預計不再支援：2014 年推出的iPad Air 2以及2015 年推出的iPad mini 4。

有預計Apple將會於香港時間6月8日凌晨的蘋果開發者會議（WWDC）上，正式發布新一代的五個作業系統，即iOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8以及tvOS 15。

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責任編輯: 陳子謙

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