【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】天氣熱跑半馬或10k 跑上山多樹蔭隨時仲舒服

近日天氣熱起來唔講得笑，晨早十點過後攝氏三十多度，跑步動力大減，其實除了大清早或晚上跑，其實也可以選擇跑山，始終不少山徑路段有樹蔭，加上涼風吹送，實在舒服，當然不少路段亦會烈日當空，帶備充足的水份及做定防曬措施絕不可少！

早兩期簡單提及過Spartan虛擬山賽賽事，今個星期日（5月16日）就截止報名，小弟早前報了名參加，發現路徑不錯，在此就詳細介紹下這個比賽的路線。10公里賽事總爬升高度708米，21公里總爬升高度930米，因為兩者爬升高度分別不算太大，所以我選擇了半馬賽事，跑多一點。

▲ Spartan虛擬山賽路線概覽（圖片來源：Spartan Race Hong Kong facebook專頁）

兩條路線一開始所經路段都是一樣的，先由近鰂魚涌街的柏架山道自然徑路標出發，沿柏架山道上斜跑大約1.8公里左右，這段路可算是跑山練習的熱門地方，若能夠保持一星期跑一次，相信跑山的耐力及速度都會大增！但在近日大熱天時，要一口氣跑上去絕不是簡單事，但作為對自己耐力一點測試，雖然辛苦我仍會盡量一次過跑上去。

▲ Spartan十公里或半馬虛擬山賽路程都是以這個柏架山道自然徑路牌為起點。

然後見到右手邊有緩跑徑及金督馳馬徑路牌，轉右沿緩跑徑跑，由於這段路是平路加上樹蔭，十分舒適，可以作為剛才一段上斜的紓緩區，迎接稍後的烈日上山路段。

▲ 柏架山道上山沿途會見到數個金督馳馬徑路牌，但見到圖中這個連同緩跑徑路牌時，才轉右跑入去。

▲ 緩跑徑道路平坦十分好跑。

很快就會與衛奕信徑連接，看到W015標距柱時，就會過小馬山橋，走上424米高的小馬山了。在烈日下一路上山當然辛苦，但身後的美景絕對不要錯過，在近日藍天白雲天色，在走上小馬山一段路，你可以看到由中環至柴灣、由九龍站至將軍澳的廣闊景色。

▲ 賽事路段其後與衛奕信徑相連。

▲ 上小馬山前經過小馬山橋。

▲ 上小馬山時記緊要留意身後美景，廣闊九龍及港島建築物就在眼前。

▲ 頭五公里路段不斷上山，烈日當空實在有點辛苦。

過後路線亦會和港島徑相連，先經過二次世界大戰已存在的畢拿山前石礦場，現今為香港警務處爆炸品處理課基地，之後再上433米高的渣甸山，陽明山莊就在不遠處了。去到陽明山莊大約已走了五公里多一點，這時走去屋苑內超市補給一點冰凍飲料，爽爆！

▲ 畢拿山石礦場。

之後半馬及十公里路段會分道揚鑣，但都會較為輕鬆，十公里路段會直接入大潭水塘道往大潭上水塘水壩返回柏架山，而半馬朋友就繼續前往黃泥涌水塘公園，跑到公園沿著水塘邊轉左進入紫羅蘭山徑。紫羅蘭山徑頭兩三公里都是平路，雖然路窄但跑得很舒服，但其後鄰近淺水灣至大潭篤水塘的數公里路段凹凸不平很難跑，只能急步前進，跑到大潭上水塘水壩路段開始平坦易走，好跑得多。最後經野豬徑上大風坳，雖然都是上斜不易跑，但也不太辛苦，愈接近大風坳涼風愈大，很舒服，幸好沒有遇上野豬。

▲ 跑到大潭水塘道，記得要轉左沿黃泥涌水塘邊繼續向前。

▲ 進入紫羅蘭山徑，頭幾公里很好跑，但其後道路凹凸不平。

▲ 去到近大潭副水塘位置，可以看到早年香港的花崗石碑—裙帶路里程碑，不容錯過。

▲ 當日野豬徑沒有野豬，但有涼風相送。

上到大風坳，和上集介紹太古吊車古道一樣，就是只剩下三公里多的柏架山道落山路段，報了名參加虛擬賽的你，就趁這個時候全速前進，做好比賽成績吧！

▲ 上到大風坳涼亭，就只剩下三公里多的落山路段了。

如欲報名或了解多一點賽事詳情，可點擊以下賽事連結：

https://www.spartanrace.hk/en/race/detail/7496/overview

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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