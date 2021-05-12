【每日焦點】小米手機限時優惠、新降噪耳機即將登場　蘋果新系統將不支援多款舊iPhone、iPad

小米今（12日）宣布於本港推出手機Mi 11i、Mi 11 Lite 5G，進一步擴大Mi 11系列陣容。Mi 11i設有 8+128GB 及 8+256GB 兩個版本，建議零售價分別為3,999 及 4,399港元；Mi 11 Lite 5G設有 6+128GB 版本，建議零售價為2,799港元。

小米指，將於今晚8時30分至11時59分，在官網mi.com進行限時首賣。用戶即晚購買Mi 11i，可選擇贈送小米藍牙耳機2 SE（零售價為239港元）或小米手環6（零售價為299港元，限量500個）。更會大派價值200港元的手機優惠券，適用於購買Mi 11i及Mi 11 Lite 5G，限量4,000張。

【小米手機】小米Mi 11i、Mi 11 Lite 5G設限時首賣優惠 揀送小米耳機、小米手環6

至於小米年度旗艦降噪耳機FlipBuds Pro，就將在明（13日）正式發布。值得留意的是，小米過往推出的耳機均未有主動降噪功能，而今次海報就顯示該新款年度旗艦降噪耳機為「40dB主動降噪」。

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此外，據科技網站《Wccftech》爆料，蘋果預計在下月釋出首個Beta版iOS 15，將不再支援iPhone 6S、iPhone 6S Plus、初代iPhone SE。

另隨iOS 15一同登場的iPadOS 15，則預計不再支援兩款舊iPad包括：2014 年推出的iPad Air 2以及2015 年推出的iPad mini 4。

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責任編輯：張寶燕