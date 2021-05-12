【職場熱話】公司一半現金 一半入銀行戶口　事主當場成頭問號　網民超有共鳴

不少人都上過以現金發薪的工作，近日就有網民在台灣討論區分享「超奇怪的領薪方式」。原來事主公司以「一半匯帳戶，一半領現金」的方式發薪，令事主感到十分疑惑。

【轉工抉擇】政府合約月薪3.1萬VS現公司2.7萬加花紅 網民：合約制不夠穩陣 【下一頁】

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】同事都是媽媽輩 沒有話題 網民：生子才能交流？ 【下一頁】

帖文一出，不少網民都留言說出自己經歷，「前公司也是用這樣的方法發薪水，帳戶永遠只匯最低薪資，其餘薪水領現金」、「之前打短期工，公司也這樣做」、「我也是領薪資袋領兩年了哭」、「好像蠻多小公司這樣的，加班費很少，比基本時薪還低，也是給現金 」、「哈哈，很多大公司也是這樣玩」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠