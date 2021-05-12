  • 29°C
香港時間 : 2021512日 (三) 21:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營人物語@iM網欄】即食麵反式脂肪含量高 不利心血管健康

名人薈萃 20:47 2021/05/12

分享：

每逢星期天，我和表姐都會在瑜伽課後，相約去超級市場逛逛。一踏進超市，表姐便嚷著要買即食麵:「最近新聞經常提到21天隔離營和強制檢測，真令人擔心，我想應要儲備一些即食麵和罐頭食物，以備不時之需！」

來到即食麵的貨架前，表姐二話不說提起一袋12包裝的即食麵，隨即放進購物車。我提醒她：「這種經油炸的即食麵高脂肪且高熱量，一包就有450卡路里，即差不多兩碗半飯的熱量；營養成分表上，「棕櫚油」是飽和脂肪的來源，加上即食麵經高溫油炸，反式脂肪含量高，不利於膽固醇控制和心血管健康呢！」

相關文章：【營人物語@iM網欄】果仁好處多但脂肪更多 2至3粒夏威夷果仁等如一茶匙油

表姐聽罷，便指向另一款即食麵說：「這款標明『非油炸』，應較健康吧！」我說：「即使包裝上標明非油炸，亦應要留意營養成分；這些麵類或會用上熱風乾燥的方式處理，意思它沒經油『炸』，但仍有加入一定的油分。如想揀選不含油分的麵類，可考慮米粉、米線、蛋麵、通粉、蕎麥麵或烏冬等。」

我再補充：「除了脂肪含量外，也要留意即食麵所附送的調味粉，調味粉鈉含量高，多吃高鈉食物容易導致身體水腫，長遠更會引發高血壓和腎病，建議每次加入不多於半包分量的調味粉，進食時亦要避免連湯飲用。此外，麵類一般只含碳水化合物，建議加入新鮮肉類及蔬菜同吃，以達致均衡營養。」

相關文章：【營人物語@iM網欄】 只要識得揀 BBQ也可以食得健康豐富

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介

· 澳洲註冊營養師（A.P.D）

· 現任「尚營坊」註冊營養師

· 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗

· 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人

· 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識

· 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 盧綺欣（Yanbie）

健康食訊 健康養生 健康問題 拉麵

下一篇文章

【新股IPO】傳零氪科技擬年內上市 集資5億美元 阿里健康有份投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目