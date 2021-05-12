【營人物語@iM網欄】即食麵反式脂肪含量高 不利心血管健康

每逢星期天，我和表姐都會在瑜伽課後，相約去超級市場逛逛。一踏進超市，表姐便嚷著要買即食麵:「最近新聞經常提到21天隔離營和強制檢測，真令人擔心，我想應要儲備一些即食麵和罐頭食物，以備不時之需！」

來到即食麵的貨架前，表姐二話不說提起一袋12包裝的即食麵，隨即放進購物車。我提醒她：「這種經油炸的即食麵高脂肪且高熱量，一包就有450卡路里，即差不多兩碗半飯的熱量；營養成分表上，「棕櫚油」是飽和脂肪的來源，加上即食麵經高溫油炸，反式脂肪含量高，不利於膽固醇控制和心血管健康呢！」

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表姐聽罷，便指向另一款即食麵說：「這款標明『非油炸』，應較健康吧！」我說：「即使包裝上標明非油炸，亦應要留意營養成分；這些麵類或會用上熱風乾燥的方式處理，意思它沒經油『炸』，但仍有加入一定的油分。如想揀選不含油分的麵類，可考慮米粉、米線、蛋麵、通粉、蕎麥麵或烏冬等。」

我再補充：「除了脂肪含量外，也要留意即食麵所附送的調味粉，調味粉鈉含量高，多吃高鈉食物容易導致身體水腫，長遠更會引發高血壓和腎病，建議每次加入不多於半包分量的調味粉，進食時亦要避免連湯飲用。此外，麵類一般只含碳水化合物，建議加入新鮮肉類及蔬菜同吃，以達致均衡營養。」

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作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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