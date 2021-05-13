【亞裔歧視】加州8旬亞裔翁遇劫 遭少年推落地搶銀包（有片）

▲ 一名8旬老翁周末在加州街頭慘遭搶劫，被兩名青少年推倒在地及搶去銀包。

美國近期出現多宗針對歧視亞裔的罪案，種族歧視情況令人關注。一名8旬亞裔老翁周末在加州街頭慘遭搶劫，被兩名青少年推倒在地及搶去銀包。警方目前正通緝兩名犯案青少年，但表示無跡象顯示案件涉及仇恨犯罪或針對亞裔。

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案發於上周六（8日）下午4點左右，受害老翁在加州聖萊安德羅市（San Leandro）的街頭散步，突然遭兩名少年推倒在地。老翁跌倒後，兩名少年強行搶走他身上的智能手錶及銀包。老翁高聲呼救，現場另外一名穿著鮮色上衣的少年袖手旁觀，更忍不住發笑。

案發片段

兩名少年搶去老翁身上財物後，迅速乘坐一輛藍色汽車逃去。至於老翁據報只是輕傷，無需入院接受治療。

警方指同一批少年案發同日傍晚時分，在另一個地區搶走一名19歲拉美裔少女的銀包。警方表示無跡象表明少年的犯案動機涉及仇恨犯罪，但調查人員暫時不會排除相關可能性。

該市市長卡特（Pauline Russo Cutter）形容事件令她感到心碎，她形容犯案少年的表現如同懦夫，只敢欺淩老弱者。

警方又引述一項研究指，聖萊安德羅市去年針對亞裔的仇恨犯罪案件，較前年同期大增283%。

責任編輯：鄭錦玲