【配股潮】達能傳沽清蒙牛股份 惟早有預告影響料不大？

市傳法國的達能集團（Danone）正準備沽出手上所有蒙牛乳業（02319）股份，股份數目達到3.875億股，每股配股價約38.95元至39.8元，較今日（12日）收市價41.9元折讓5%至7%，涉及金額最高達到154.2億港元。

實際上，蒙牛乳業早於3月已公布，達能集團全資附屬公司達能亞洲及中糧乳業投資達成安排，將其通過中糧乳業投資間接持有的蒙牛股份轉換為直接持有，同時指達能下一步將考慮減持蒙牛的股份。蒙牛指相信不會因為達能的股權轉變而改變公司未來的業務戰略及計劃，將加緊執行未來5年的發展規劃，實現「5年再創一個新蒙牛」的戰略目標。

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