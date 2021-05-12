【石油股】油價重上升軌 大摩調升兩油股目標價 三桶油中最看好呢隻

憧憬環球經濟復甦下，大宗商品價格升勢強勁，而早前稍為回落的油價再度重拾升軌，國際油價已升穿每桶65美元。摩根士丹利發表研究報告指，中石化（00386）股價自3月中起跑輸中石油（00857），反映去年第四季的減值損失高於預期，以及進入今年第二季的存貨收益縮小。而三桶油中，該行指偏好中石油，其次為中石化，最後為中海油（00883）。

大行予中石油投資評級及目標價﹕

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大摩認為，中石化首季業績表現較預期強勁，並相信負面因素已反映在股價上，因此上調中石化今明兩年每股盈利預測分別11%及18%，評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價由4.92元升至5.3元。

與此同時，該行亦將中石油目標價由4.13元上調至4.35元，維持「增持」評級，並將其今明兩年每股盈利預測分別上調13%及11%。該行表示，今年首季天然氣價格及銷量好過預期，因此上調其今年全年天然氣業務EBIT預測，由60億元人民幣大幅上調至280億元人民幣。

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記者：郭秀慧