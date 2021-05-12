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【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

Hot Talk 19:35 2021/05/12

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金管局近日公佈通脹掛鈎債券（iBond）細節。

金管局公佈通脹掛鈎債券（iBond）細節，iBond固定息率為2厘、浮息為香港近6個月平均通脹，與去年看齊，入場費則為每手1萬元。各大銀行及券商紛紛推出iBond認購優惠吸客，本文不斷更新各行優惠。

通脹掛鈎債券（iBond）認購細節｜詳情【下一頁】


iBond發行重點（按圖可放大）

    • 點擊圖片放大
    +2

銀行

中銀香港

中銀表示，凡經該行認購iBond，認購費用全免。

滙豐

滙豐表示，凡經該行認購iBond，可獲豁免7項費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用及轉貨申請手續費。

恒生

恒生銀行提供8項費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、轉出費和轉入費。

花旗

花旗提供6項費用豁免優惠，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。

工銀亞洲

工行亞洲豁免9項收費，當中包括認購手續費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費和存入費，並豁免轉倉費一次。工銀亞洲理財金賬戶及私人銀行客戶則可獲轄免iBond託管費。另外，在iBond上市起計首一個月，該行豁免買入經紀費和沽出經紀費。

東亞銀行

東亞銀行向零售客戶豁免4項收費，當中包括認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。

券商

耀才

耀才則推出按金及利息100%全免優惠，在網上交易時，暗盤買賣佣金更可獲全免。除此以外，iBond認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費亦可獲全免。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章﹕

【iBond 2021】專家料明年通脹升2.2% iBond回報或逾兩厘保底息

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編輯﹕賴奕羚

債券 iBond 滙豐控股（00005）

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