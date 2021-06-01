【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）

2021年發行的通脹掛鈎債券（iBond）細節，iBond 2021上市編號為「04246」。金管局表示，iBond固定息率為2厘、浮息為香港近6個月平均通脹，以較高者派息，條款與去年看齊，入場費則為每手1萬元。各大銀行及券商紛紛推出iBond認購優惠吸客，本文不斷更新各行優惠。

除了每次都提供的手續費豁免優惠，今年券商更加積極以「新招」吸客。其中，以富途證券最積極，推出「10免」及全新客戶認購iBond即送1股蘋果（美：AAPL）的迎新優惠，現值125美元（折合約1,000港元）。耀才 （01428） 也重申開戶優惠，將送20股盈富基金和10股滙豐，以開賣日價格計，現值約1,100港元。

通脹掛鈎債券（iBond）認購細節｜詳見【下一頁】

iBond發行額增至200億 專家：iBond首日每手可賺300元、認購最多10手就夠｜詳見【下一頁】

銀行券商認購優惠一覽【按圖放大】

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iBond發行重點【按圖放大】

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銀行

滙豐

滙豐表示，凡經該行認購iBond，可獲豁免7項費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用及轉貨申請手續費。

客戶可經流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購iBond。

滙豐於6月1日iBond 認購開始日公布，iBond貸款利率年利率0.9%，最高貨款比率為申請額90%，即以出資5000元，可申請認購5萬元。以計息12日計，每5萬元貸款，全期息利息約14.8元。

中銀香港

中銀表示，客戶於認購期內可透過中銀香港手機銀行、網上銀行 7x24 認購iBond，亦可經投資服務熱線及分行認購，認購iBond費用全免。

恒生

恒生銀行提供8項費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、轉出費和轉入費。

花旗

6項費用豁免，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。

工銀亞洲

豁免9項收費，當中包括認購手續費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費和存入費，並豁免轉倉費一次。工銀亞洲理財金賬戶及私人銀行客戶則可獲轄免iBond託管費。另外，在iBond上市起計首一個月，該行豁免買入經紀費和沽出經紀費。

東亞銀行

豁免4項收費，當中包括認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。

招商永隆銀行

7項豁免收費優惠，當中包括豁免手續費（0.15%） 、債券託管費、利息代收費 、轉倉費、首兩星期經場外交易市場沽出iBond債券交易費、贖回費以及首兩星期經香港交易所沽出iBond的交易佣金。

渣打

渣打推出6項豁免收費優惠，當中包括豁免手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息以及贖回到期債券費用。

大新

凡經該行成功認購iBond，可獲豁免10項收費，當中包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至該行證券戶口）及沽出經紀費用。

建行亞洲

新舊客戶經建行亞洲成功認購，即可豁免認購費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、二手市場交易手續費（場外沽出iBond的交易手續費）。客戶可經熱線或分行親身認購。

信銀國際

推出七免優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

券商

富途證券

推出「10免」優惠，包括：認購手續費、代收股息手續費、到期贖回費、存倉費、暗盤交易佣金、轉入費、不動戶費、提早贖回費、轉貨申請手續費及暗盤交易平台費。

此外，在iBond認購期間，全新客戶在富途進行認購，可享1股蘋果（美：AAPL）迎新優惠，現值125美元（折合約1,000港元）。

【iBond 2021】富途送iBond新客1股蘋果美股 耀才加推新客一個月免佣

耀才

耀才則推出按金及利息100%全免優惠，在網上交易時，暗盤買賣佣金更可獲全免。除此以外，iBond認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費亦可獲全免。

耀才續宣傳「開戶送股」，新客認購可獲20股盈富基金和10股滙豐。

陸金所

推出「2+8厘」優惠。新開戶於5月27日至6月8日期間開戶，即可獲贈8%息率收益券及額外200元超市現金券。另外，陸金所香港現有客戶由即日起至6月6日內增值滿2萬元或以上，亦可獲贈2%息率收益券。

全平台新舊客戶認購iBond可享有「7免」優惠。

【iBond 2021】陸金所香港再推「2+8厘」優惠 新舊客享「7免」優惠

英皇

英皇推出認購優惠，認購最多4手可享免入錢及免息優惠，於iBond發行後一個月內，交易上述iBond達兩次或以上，可獲贈兩張英皇戲院電影禮券。另外，iBond認購手續費、託管費、到期贖回費、存倉費及代收利息費均獲全免。

大華繼顯

大華繼顯推出「7免優惠」，認購5萬元或以下，可以免按金、利息、手續費、託管費、存入轉倉費、代收股息費、不動戶費。而認購5萬蚊以上的客戶，將收取10%的按金。

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編輯﹕賴奕羚