【疫市開店】人氣輕食Phi Coffee & Pancake登陸屯門　限定推介Igable蛋糕（多圖）

▲ 人氣輕食Phi Coffee & Pancake將於5月14日進駐屯門市廣場

人氣輕食Phi Coffee & Pancake自去年９月在美孚開業後，半年間再新增第二分店，進駐屯門市廣場。新店將於5月14日開幕，除了皇牌日式梳乎厘Pancake之外，更推出多款賣相精緻的蛋糕系列。

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Phi Coffee & Pancake屯門新店貫徹清新簡約風，以紅、白色作主調， 裝潢更特別注入秋意概念，配以仿秋葉植物佈置店內。新店的輕食不少得皇牌日式梳乎厘Pancake，更有原味、朱古力、榛子或雜莓口味4款選擇。該店指，餐廳堅持每日人手打泡忌廉，配合完美比例的雞蛋、麵粉及牛奶，梳乎厘Pancake空氣感十足。

屯門新店更增設小巧精緻的蛋糕系列，包括士多啤梨慕絲蛋糕、朱古力咖啡蛋糕等。除了甜品之外，亦有多款輕食，包括熱香餅、沙律、意粉、法式多士及三文治等。當中的「卡邦尼意粉」和「黑松露炒蛋配巴馬火腿熱香餅」更是當中的熱門選擇。

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至於飲品方面，今次店內亦引入了有別於一般傳統的咖啡機-「DALLA CORTE–Zero」，可以人手拉桿調控咖啡流速，發揮咖啡最佳的風味。Phi Coffee & Pancake 亦提供多款不同咖啡，包括有經典鮮奶咖啡、手沖咖啡及短笛咖啡等；亦有打卡類的Signature咖啡，如玫瑰鮮奶咖啡、提拉米蘇咖啡及焦糖脆脆鮮奶咖啡等。另亦有多款溫性及寒性茶葉，亦適合不同人的體質及口味，包括「湖南茯茶」、「潮州單叢」、日本煎茶等。

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責任編輯：葉泳珊