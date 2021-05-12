【新股IPO】傳妙手醫生最快今年來港上市 騰訊有份投資

經營互聯網醫療平台「妙手醫生」的北京圓心科技，據外媒報道正考慮最快於今年會在香港上市，集資至少5億美元，並正跟高盛及中信里昂洽商潛在上市計劃，時間表及發行規模等，而相關細節仍未落實。另外，圓心科技亦計劃於上市前進行一輪融資，籌集大約2億至3億美元。不過相關消息公司則未有置評。

圓心科技於2014年成立，於今年2月宣布完成30億元人民幣E輪融資，旗下品牌除妙手醫生外，亦包括圓心醫療科技、妙手醫庫等。公司投資者則包括騰訊(00700)、啟明創投及紅杉資本等。

【大行報告】大摩指微盟昨日股價大跌不合理 重申「增持」評級 料潛在升幅達六成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳子謙