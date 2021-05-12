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【新股IPO】傳妙手醫生最快今年來港上市 騰訊有份投資

股樓投資 20:01 2021/05/12

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經營互聯網醫療平台「妙手醫生」的北京圓心科技，據外媒報道正考慮最快於今年會在香港上市，集資至少5億美元，並正跟高盛及中信里昂洽商潛在上市計劃，時間表及發行規模等，而相關細節仍未落實。另外，圓心科技亦計劃於上市前進行一輪融資，籌集大約2億至3億美元。不過相關消息公司則未有置評。

圓心科技於2014年成立，於今年2月宣布完成30億元人民幣E輪融資，旗下品牌除妙手醫生外，亦包括圓心醫療科技、妙手醫庫等。公司投資者則包括騰訊(00700)、啟明創投及紅杉資本等。

【大行報告】大摩指微盟昨日股價大跌不合理　重申「增持」評級　料潛在升幅達六成【下一頁

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責任編輯:陳子謙

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