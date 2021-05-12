啟德新地標快登場　AIRSIDE料明年末季開幕

啟德區發展愈來愈好，區內樓價亦持續上升。其中區內大型商業項目AIRSIDE，預計明年第四季開幕。資料顯示， AIRSIDE由南豐集團負責發展，總投資達320億元，是一幢樓高47層的綜合大樓，提供逾30層之甲級寫字樓、多層購物商場，更連接地下購物街。

值得留意的是，南豐集團迎接世界潮流，並於AIRSIDE項目實踐，整個項目以自然環境為設計概念，提倡「和而為一」 (Wholeness) 概念，重視人和社群互動，強調與自然融和。舉例說， AIRSIDE綠化面積覆蓋達整個項目三分一，亦設全港首個鼓勵綠色交通的自動單車停車區、空中農圃、自動智能廢物分類及儲存等，料成為全港最具環保意識的地標之一 。

南豐集團董事總經理張添琳表示：「南豐集團一直致力發展頂尖國際建築項目，打造獨特破格的生活風格和體驗。AIRSIDE將在我們生活和工作之間建立新的凝聚力，為每一個人或每位置身於社區中的一員拓展廣闊視野。我們亦非常樂見市場對此嶄新概念產生積極迴響。」

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