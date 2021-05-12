華懋集團下周三舉辦招聘日 提供500個職位供市民申請

中環街市由華懋集團和市區重建局共同營運及管理，現正進行籌備工作。華懋集團宣布將於下周三(19日)舉辦招聘日，提供即場面試機會及發出聘用通知，招聘日合共逾500個職位，當中包括中環街市項目及華懋集團的相關職位，支援經濟邁向全面復甦。

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華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，華懋作為香港主要發展商之一，重視社會價值，致力改善市民生活，並視此與商業收益同樣重要，堅持人、繁榮和環境三者並重。是次招聘日的舉行，希望為因疫情而工作崗位受影響人士或其他有志在職場上轉變的市民帶來新機會，同時為集團即將開幕的中環街市活化項目，和其他業務的發展廣納人才。他又指歡迎不同年齡層、少數族裔以及傷健人士申請，貫徹多元、共融，構建更宜居城市的宗旨。

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是次招聘日以「Your Future At Our Heart 心繫人才 成就未來」為主題，當中提供近200份與中環街市項目相關的職位，例如物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。與此同時，招聘日亦設有華懋集團其他職位的招聘，包括博物館級化石公園「如心園」項目，房地產和酒店餐飲業務等的相關工作，亦新設策展人、商業智能經理等職位，吸納相關人才加入。招聘日將於中環街市舉行。疫情期間，為免人群聚集，求職人士須透過網上先行登記，待確認後於指定時段前往會場。招聘日共設有七個求職攤位，介紹各業務及職位詳情，求職者可即場遞交履歷表，有機會安排即場面試。

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網上登記詳情：

登記日期 由即日起至 2021 年 5 月 17 日 登記網址 https://rsvp.eventionapp.com/chinachem_career_2021/register 成功登記人士將會收到確認電郵及二維碼作入場時使用

招聘日詳情：

日期 2021 年 5 月 19 日(星期三) 時間 上午11時至下午6時 場地 *於下午1時至1時半及3時半至4時關閉進行全面消毒 地點 香港皇后大道中 93 號及德輔道中 80 號 (中環街市活化項目) 職位空缺 (全職及兼職) 項目經理／助理項目經理、資訊科技經理／助理資訊科技經理、物業經理、餐廳經理、助理投資經理、房地產發展經理、 策展人、助理企業傳訊經理、助理物業銷售主任、助理酒店項目經理、商業智能經理、租賃主任、餐飲營運主任、客戶服務大使、咖啡調理師、技術員、保安員

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責任編輯：羅浩濂