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【新冠疫苗】網傳接種影響胎盤 美專家：不可信

環球社會熱點 09:05 2021/05/13

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高危群組優先接種新冠疫苗已成全球共識，惟網上屢傳消息，接種新冠疫苗影響胎盤發育，不建議孕婦接種。近日就有美國研究發現，新冠疫苗對胎盤並不造成負面影響。研究人員希望，結果能鼓勵更多孕婦接種新冠疫苗。

美國感染人數日均少於4萬 去年9月後最低 【下一頁】

美國西北大學醫院（Northwestern Medicine）婦產科助理教授米勒（Emily Miller）及其團隊，於周二（11日）發表最新研究結果，證實新冠疫苗不會傷害胎盤，因此不會對懷孕過程造成不良影響。團隊檢查84名已接種疫苗孕婦，以及116名未接種疫苗孕女生產後的嬰兒胎盤，同時了解染疫孕婦懷孕期間異常出血的數據。最終發現，兩組孕婦的出血情況及出現畸胎比例未有明顯分別。

研究團隊表示，是次研究為首個新冠疫苗對胎盤影響的研究，初步結果已經在同行評審的美國婦產科學院《婦產科》（Obstetrics & Gynecology）醫學雜誌刊登。米勒在聲明表示，知道不少人對接種新冠疫苗抱有疑慮，當中以孕婦最為明顯。儘管今次只是初步數據，米勒依然希望研究能夠減少孕婦接種疫苗的憂慮。

新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀 【下一頁】

同樣參與研究的美國西北大學醫院病理科助理教授戈德斯坦（Jeffery Goldstein）表示，網上流傳新冠疫苗或會觸發免疫反應，從而導致母親身體拒絕胚胎著床的言論，更進一步增加孕婦憂慮情緒。戈德斯坦希望今次研究的結果，足以打破網上謠言。

美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）的貝吉博士（Richard Beigi）表示，現時並無科學證據顯示疫苗對孕婦及胎兒有害。而且，貝吉更強調從未有一種疫苗，於不孕症（infertility）相關。

美國疾控中心（CDC）指，新冠肺炎或會引發孕婦早產、出現嚴重病徵，甚至死亡。最近有研究發現染疫孕婦的死亡率，比未受感染孕婦高22倍。胎盤是懷孕過程中首個形成的器官，為胎兒生長過程提供氧氣、營養、激素、抗體等所需物質，對胎兒發育至關重要。

責任編輯：李俊儀

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