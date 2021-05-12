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【旅遊氣泡】機場群組新增7人確診 4人有印度變種

環球社會熱點 18:24 2021/05/12

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新加坡與香港的旅遊氣泡會如期於5月26日啟動之際，但新加坡的新冠疫情卻出現反彈，接連出現不同社區感染群組。新加坡周二（11日）宣布，7宗最新感染個案與樟宜機場群組有關，多為親密接觸傳染。群組傳染人數增至18人，其中4人驗出帶有印度變種病毒。

新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀 【下一頁】

其中一名非親密接觸傳染確診者，是樟宜機場的63歲新加坡男清潔工，他在上周五（7日）晚開始咳嗽及出現流感病徵，當時並未求醫。兩日後，清潔工在檢測中初步確診，但他當時未通報自己曾出現上述病徵。至周一（10日）清潔工正式確診，並初步檢驗帶有印度變種病毒。而且，男子早在2月15日完成新冠疫苗接種。

另外一名非親密接觸傳染確診者是來自馬來西亞的56歲男子，他在樟宜機場第三客運大樓的餐廳工作，並於周日（9日）出現病徵後求醫。經檢測後，男子確定感染。其餘確診者均是先前其他個案的親密接觸者，當中3人驗出帶有印度變種病毒，2人更已完成接種新冠疫苗。

世衛：44國發現印度變種病毒 英國最多 【下一頁】

新加坡衛生部同日宣布，早前一名確診女學生亦證實與機場群組有關。女學生曾在4月至5月3次到訪樟宜機場，並曾與機場的確診者接觸，大有可能因而感染。連同女學生，機場群組共有18人確診。

責任編輯：吳漢培

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