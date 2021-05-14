市場對縮表升息的炒作可能告一段落

美國勞工部5月7日發佈就業報告稱，美國4月非農部門新增就業26.6萬個，失業率較上月6%微升，為6.1%。資料遠低於市場的普遍預期「4月將增就業100萬」。

在美國令人失望的就業資料發佈後，股市、原材料、能源、糧食普遍上漲，美元指數大跌，很明顯，市場關注的焦點正轉向美聯儲更長時間的貨幣寬鬆。

對中港股市而言，這個變化可能帶來以下影響：

一、美國貨幣政策難以收緊，資金回流美國的勢頭可能無法繼續，對美元不利，美元在經過了炒加息帶來的一輪強勢後，可能逐步走弱並下試新低；

二、資金氾濫、美元走弱可能加劇通脹；但經濟復蘇速度減慢，又會造成對原材料需求的減弱，對通脹有負面影響，二者對上游商品走勢的影響一正一負，綜合起來，估計上游商品通脹仍會繼續，但失控可能性不大；

三、黃金有對沖通脹和避險作用，多數情況與美元走勢相反，由於當前通脹明顯且美元走弱，對黃金走強有利；有色金屬和黑色金屬目前走勢較強，在資金氾濫情況下可能維持強勢，但如果經濟復蘇速度放慢，對金屬的需求可能會低於預期；

四、舊經濟股在2月以來炒作經濟復蘇時受益，市場炒作的理據主要是，經濟復蘇有利順週期公司盈利上升，且由於估值普遍較低，利息上升對舊經濟股的影響有限，部分金融股還可以從加息中受益。但現在看來經濟復蘇速度慢於預期，舊經濟股上漲的後勁可能不足；

五、新經濟股受利率上升預期的拖累，之前出現了較大調整，現在看來美國短期收緊銀根可能性不大，新經濟股可能會出現對前期跌勢的修復。