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【iBond 2021】加碼至200億發行額 金管局推出第八批iBond 定息不少於2厘（附認購詳情）

理財智慧 19:37 2021/05/12

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香港金管局今日（12日）宣布，發行第八批通脹掛鈎債券（iBond），其總發行額較2020年的100億提升至今年的150億，並進視市場反應，或進一步提高至最多200億港元。是次債券利息分別為定息為不少於2厘，浮息部分則和通脹掛鈎，債券年期為3年，債券持有人將每六月獲發一次和本地通脹掛鈎的利息。

華懋集團下周三舉辦招聘日 提供500個職位供市民申請：【下一頁

【滙豐5】料財富管理業務持續增長 高盛籲買滙豐 上調目標價至61元：【下一頁

通脹掛鈎債券的認購期由6月1日上午9時開始，直至6月11日下午2時結束；而發行日期為6月23日開始，並於下一個營業日至24日在香港聯合交易所上市，之後可在二手市場進行買賣。在銷售安排方面，僅有持有效香港身份證的香港市民方可認購，市民可分別透過指定配售銀行、證券經紀及香港結算公司等3個途徑認購。

認購詳情：

發行年期：3年

面額：1萬元

發行總額：目標發行額為150億元，視乎認購情況，或考慮將其提高至最多200億港元。

認購日期：6月1日上午9時至6月11日下午2時

發行日期：6月23日

上市日期：自發行日後一個工作天（即2021年6月24日）起

 

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責任編輯：潘曉豐

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