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【疫苗氣泡】酒吧復業兩周近乎零生意　業者擬取消批註　冀以餐廳C區條件經營

商業 18:31 2021/05/12

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「疫苗氣泡」方案下，酒吧、夜總會、卡拉OK等6類場所4月29日起可有條件重開，包括員工及訪客必須至少完成第一劑疫苗接種等。惟上述3個行業代表均指，營業限制放寬後，業界生意情況仍然極不理想，促請政府放寬限制至與餐廳做法看齊。

【疫苗氣泡】酒吧重開後生意差　6小時僅數位客人

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，在過去２星期間酒吧近乎零生意，但相反持牌餐廳可如常賣酒並免卻食客接種疫苗，生意暢旺。故他已呼籲酒吧業者取消酒吧批註，「倘當作餐廳以C區條件經營，反而尚有一絲生存空間」。他又透露，早前有過百間酒吧推現金券等優惠鼓勵市民消費及打針，但實際上只有數十人拎取優惠。若經營情況毫無改善，業界在3個月內會現結業潮。

「迷城」酒吧東主陸先生表示，過去2周間一半時間均為零生意，最高單日收入亦不足千元；該店原本有５名員工，為削減開支，現時每日只能安排１位員工上班。陸指，有意取消酒牌批註，但坦言「獲批亦需時，故未知能否捱到」。另一位於觀塘的酒吧東主陳先生亦透露，過去２周的生意額只要一千多元，坦言「幾本上沒有街客，只有朋友前來捧場」。

至於香港卡拉OK同業協會召集人張雅晶透露，業界過去2星期平均生意額僅1000至2000元，單日最高亦僅有3000元生意。港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉亦指，過去2周業界生意只有正常的１成水平。

錢雋永補充，政府對娛樂業界實施的新政策是不可行，質疑當局借用行業來「谷針」提高接種率，又批評政府撤回決定規定外傭強制接種疫苗，但沒有對娛樂場所業界讓步，做法並不公允。

【疫苗氣泡】大多食肆維持B模式　實施後首個周末生意僅微升1至2成

【疫苗氣泡】黃傑龍：分B、C區域欠彈性　B類餐廳亦要大幅修改顧客登記表？

記者：蘇穎琪

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