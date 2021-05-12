【職場熱話】部門主管公私不分 快離職員工猶疑 應否告誡新人？　網民：職場很黑暗 最好不要講

不少職場新人在剛入職場的時候猶如一張白紙，有時候職場上的同事都會給予一些善意的提醒。最近有台灣網民在討論區發文，指最近公司來了兩位新人，正在猶疑應否告訴他們部門主管公私不分。

事主經歷：

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帖文一出引來網民紛紛回應，不少網民都傾向叫事主不要說或是可以不要留下紀錄地提醒，「除非是一些法律或道德上的問題再講，不然通常新鮮人比較不會想那麼多，很可能未來會把你講的話跟主管說，不知道會不會引來麻煩就是了」、「讓新人自己做一陣子，他們自然會發現主管的問題。」、「職場很黑暗的，建議不要講，免得之後被找麻煩」、「不會影響到個人的話，我會講，因為主管一定是讓你很不爽，我不會想讓主管好過，而且講了心裡更舒坦。但不要留下任何紀錄，不要用任何形式的打字，只用口頭，而且也不要在公司內講，或是要小心環境。」

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亦有一些網民說出自己的親身經歷，有網民直言受到提醒後，事隔七年也很感謝他們，「我有被提醒過（老闆=主管的小公司），到現在快七年了還是很感謝他們」、「我剛進的時候，同事傳了一張快逃的紙條，說是上個同事給他的，我同事給我看完那張的幾天後，我就得知他離職了」、「我做過這種事情，請剛來的新人快逃然後，我離開他也離開，沒多久他又跑回來，看樣還有更爛的公司。」

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責任編輯：黃苑筠