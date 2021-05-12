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【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購

股市 18:05 2021/05/12

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李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購

長和系股份連續兩日舉行股東周年大會（AGM），李澤鉅在長江基建 （01038） AGM被股東問及公司估值被低估時，李澤鉅稱，長建股價「超值」，並引用英國近期配電公司售出價的監管資產價值（RAV）倍數，指長建的英國水務、配電和配氣公司連同電能 （00006） 持股，已經相當於長建現時股價，而長建在英國尚有UK Rails 和Seabank Power，在澳洲、紐西蘭、歐美、香港和內地等都有不同資產。李澤鉅稱，長建股價未體現公司優質資產價值，需要時會考慮回購。

另外，電能實業 （00006） 主席霍建寧在電能股東會回應股東提問時稱，再提電能、長建合併已經過時，暫時不會再考慮，也指電能很開心作港燈 （02638） 大股東，無意減持或讓國家電網增持。

長實 （01113） 擬收購李嘉誠基金會所持的4項基建資產，有股東問及長建、長實定位會否重疊，李澤鉅就指，長建和長實定位完全不同，長建是純基建公司，而長實主要業務為地產發展，基建資產可穩定長實盈利，降低周期性波動。

長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產 相關項目3個月升值最多四成，可見【下一頁】

長建未來回購步伐方面，李澤鉅指出，長建擬落實數個併購項目，需要待疫情好轉，令長建更易派員出外實地盡職審查，才會加快整體步伐，但也指出公司期內收購加拿大風電資產。

他續指，長建有不同環保能源項目，包括利用英國和澳洲的配氣網絡，測試傳輸氫氣，也在開發英國氫能列車，預期英國推動電動車，有利當地配電網需求。

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【長和系】李澤鉅視像主持長和系AGM　長和：股東可看到李澤鉅面貌神情、聲線更清晰

【長實回購】長實增加回購上限　李嘉誠李澤鉅持股再增、長孫李思德股權曝光

編輯：麥德銘

港股 長江基建集團（01038） 李澤鉅 李嘉誠 澳洲 英國 長實

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