美爆竊犯易容「顛倒黑白」1個表情成破案綫索

▲ 美國一名黑人爆竊犯戴白人面具犯案，因犯案時經常張開嘴巴引起警方懷疑。

美國一名疑犯於洛杉磯地區犯下多宗爆竊案，雖然警方經閉路電視紀錄掌握到疑犯的面容特徵，卻一直無法破案。警方其後發現這名疑犯爆竊時一直張開嘴巴，更成為破案綫索。警方其後發現疑犯是一名黑人，戴著白人面具犯案。

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美媒報道，30歲男疑犯普羅韋爾（Rockim Prowell）去年4月至7月，於洛杉磯富人區兩度入室爆竊。他犯案時會戴上假髮、眼鏡和逼真（life-like）的白人面具，只為掩人耳目。

洛杉磯警方指，他們翻查兩宗案件的案發現場閉路電視片段，發現普羅韋爾犯案期間會一直張開嘴巴，認為他這個表情十分奇怪。

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警方5月2日在比佛利山（Beverly Hills）附近截查普羅韋爾的車輛時，發現車上有逼真的面具和多項失竊物品，隨即將他拘捕。據悉，普羅韋爾當時的車牌也是贓物。

警方其後於普羅韋爾的寓所搜出大量失竊物品，發現他同時與另外30宗爆竊案有關。普羅韋爾目前被控入室盜竊罪、嚴重盜竊罪和恣意毀壞他人財產罪，目前獲保釋並將於本月底出庭。

責任編輯：鄭錦玲