【滙豐5】料財富管理業務持續增長 高盛籲買滙豐 上調目標價至61元

高盛發表研究報告指，低利率環境自去年起持續影響滙豐控股（00005）的利潤水平。集團的財富管理資產達1.3萬億，有關部分的稅前盈利有望錄得雙位數增長。滙豐今日微跌0.8%，報47.95元，成交13.3億元。

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該行預計，滙豐旗下亞洲區的財富管理業務增長趨勢將會持續，在滙豐的「專注優勢」策略下，料財富管理業務增長會是集團的重要一部分。於基本預期下，料集團至2025年財富管理收入及稅前盈利將有11%及19%增長；而在樂觀的情況下，有望錄得17%及25%的增長。

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該行分別上調滙豐2021年至2023年的每股盈利預期3%、5%、5%，將目標價由59元升至61元，予「買入」評級。

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