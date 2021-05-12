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【滙豐5】料財富管理業務持續增長 高盛籲買滙豐 上調目標價至61元

股樓投資 19:16 2021/05/12

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高盛發表研究報告指，低利率環境自去年起持續影響滙豐控股（00005）的利潤水平。集團的財富管理資產達1.3萬億，有關部分的稅前盈利有望錄得雙位數增長。滙豐今日微跌0.8%，報47.95元，成交13.3億元。

【大行點睇】京東有望納入港股通 獲摩通首予「增持」評級  詳情請看[下一頁]

該行預計，滙豐旗下亞洲區的財富管理業務增長趨勢將會持續，在滙豐的「專注優勢」策略下，料財富管理業務增長會是集團的重要一部分。於基本預期下，料集團至2025年財富管理收入及稅前盈利將有11%及19%增長；而在樂觀的情況下，有望錄得17%及25%的增長。

【異動股】比亞迪擬分拆比亞迪半導體 至深交所上市 全日升近5%  詳情請看[下一頁]

該行分別上調滙豐2021年至2023年的每股盈利預期3%、5%、5%，將目標價由59元升至61元，予「買入」評級。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 財富及資產管理 買入 目標價 每股盈利 滙豐控股（00005） 亞洲

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