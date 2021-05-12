【iBond 2021】專家料明年通脹升2.2% iBond回報或逾兩厘保底息

▲ 花旗專家預期，明年通脹升2.2%，市料iBond回報有望超逾兩厘保證息率。

政府今午公布新一批通脹掛鈎債券(iBond)發售詳情，專家皆指抽得過，因通脹重臨，料未來兩年官債回報有望超越兩厘保底息。而本報綜合5位專家對通脹預測，當中有3位名家料，明年通脹的升幅介乎2.2%至2.3%，2023年更預計錄得2.5%的漲幅。事實上，統計處早前公布3月份的整體消費物價指數（CPI），按年上升0.5%，若剔除紓困措施等影響，3月份的基本通脹則升0.2%，已扭轉今年首兩個月陷通縮、負0.3%的趨勢。

5專家對港全年通脹預測，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而經濟學者及專家普遍預計，下半半疫情逐漸淡化，社交距離等辣招有望大舉放寬，市民積壓逾一年的消費或大爆發;疊加低基數效應，遂刺激未來兩年的通脹有望超逾2%。而花旗與華僑永亨齊估明年CPI升2.2%，大新（02356）經濟師溫嘉煒最進取，料明年錄得2.3%漲幅，2023年更升2.5%。

然而，一眾名家皆對今年通脹預測較保守，花旗投資銀行及財富管理策劃部主管黃栢寧預期，今年CPI升1.6%，明年升2.2%。華僑永亨經濟師李若凡料，今年全年CPI只升1.7%，明年及2023年有望齊錄得2.2%的漲幅。上商研究部主管林俊泓更相信，今年CPI只升1.5%，畢竟失業率的回落幅度，以及經濟復甦等仍待觀望。業界憧憬市民報復式消費，將刺激未來兩年本港通脹或升逾2.2%或以上，將跑贏iBond的兩厘包底息。

iBond（04239）今天（12日）收報104.2元，上述官債至去年掛牌至今，最高曾見104.95元，低位102.65元，仍較面值100元高。

iBond於6月1日起接受認購【下一頁】

另方面，財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

此外，專家以3大主因力薦iBond長短皆宜，首先，比併同屬低風險的港元定期存款，今年再推的iBond墊底息有兩厘，遠勝最高僅得0.7厘的一年港元定期存款利息，市面的長息有雙冠王，分別由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）提供，凸顯iBond抽得過。

港元定存也有高息，最高息達5厘【下一頁】

再者，銀行水浸下，存息易跌難升，周一（10日）滙豐（HSBC）更在今年內第5度減息，翌日（11日）輪到中銀香港（02388）及恒生（00011）跟減，目前滙豐、中銀及恒生的一年港元定期存款，乍現0.1厘超低息。

此外，五窮月不幸應驗，恒指狂插千點，市民的辛苦錢遂急欲避險抗通脹的投資工具，幾近零風險的iBond，可無風無浪穩賺息。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章：【iBond】2020年發行iBond首次付息觸2厘「保底息」 本月17日付息

【港元定期存款】發鈔行減港元定存息 邊間大行仲有高息？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪