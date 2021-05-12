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【新股IPO】燕麥奶Oatly在美國招股 擬集資最多約11億美元

股樓投資 20:06 2021/05/12

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燕麥奶品牌Oatly（美：OTLY）在美國招股，IPO將發售8437.6萬美國存托股份（ADS），當中有超過兩成為舊股，發售價介乎於15至17美元，據報集資最多近11億美元（約85.3億港元），預計5月20日於納斯達克掛牌。華潤集團為Oatly最大股東。

Oatly估值大約為100億美元，另據招股書所示，華潤集團透過旗下全資子公司Nativus Company Limited發售前合共持有2.91億普通股，持股佔比達到55.9%，至於上市之後的持股比例將會下跌到47.6%，但仍會是Oatly最大股東。

公司於1990年成立，最初是基於瑞典隆德大學的研究成果而創立的，其產品除了燕麥奶外，亦包括朱古力和咖啡等飲品，而截至去年底，公司在中國與星巴克合作，成為燕麥奶獨家合作品牌。

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責任編輯:陳子謙

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