平過燃油車！外媒預測：電動車成本下降　至2026年價格約17.9萬

▲ 有外媒研究指出，隨著電池技術的發展及製造成本下降，未來電動車的生產成本將會低於同類型的傳統燃油車。

由於電池成本的關係，目前若以同級車型相比較，電動車均比燃油車昂貴。不過近日有外媒研究指出，隨著電池技術的發展及製造成本下降，未來電動車的生產成本將會低於同類型的傳統燃油車。

有比利時非牟利組織「Transport & Environment」早前委托彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）著手研究，結果預測2020年至2030年，新電池的價格將下降58%，降至每千瓦/小時（kWh）58美元（約1,623港元）。

事實上，電動車的電池成本佔生產成本高達25%至40%，但研究人員認為，未來數年內，電動車的新電池生產成本將持續下降，加上汽車製造廠致力生產電動車，所以導致即使政府不補貼，電動車的售價也會在6年內比傳統燃油車的價格便宜。

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研究指出，目前中型電動車平均的稅前零售價為3.33萬歐元（約31.4萬港元），燃油車則為1.86萬歐元（約17.5萬港元）。到2026年，電動車與燃油車的價格皆在相約價位，為1.9萬歐元（約17.9萬港元）。而到2030年，同款電動車的稅前價格預計為1.63萬歐元（約15.4萬港元），燃油車的價格為1.99萬歐元（約18.6萬港元）。

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責任編輯：張寶燕