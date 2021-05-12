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【Bill Gates離婚】蓋茨離婚聽證會周五舉行　逾2億美元房產料對分（附豪宅圖輯）

Hot Talk 17:48 2021/05/12

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【Bill Gates離婚】蓋茨離婚聽證會周五舉行　逾2億美元房產料對分

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）上周突然宣布與梅林達（Melinda Gates） 離婚，市場高度關注兩人如何分配多達1,305億美元（約1萬億港元）的巨額資產。Business Insider報道， 二人首次離婚聽證會已定於周五（14日）舉行。

蓋茨豪宅照片

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蓋茨宣布離婚當日 向梅林達轉讓價值18億美元股票 【下一頁】

報道指出，蓋茨僱用了由「股神」巴菲特的老拍檔芒格創辦的律師事務所，而梅林達所聘請的律師更曾負責過亞馬遜創辦人貝索斯的離婚官司。外界認為，離婚公布與首次訴訟相隔的時間很短，認為離婚程序可能進行了一段時間。華爾街日報此前報道，梅林達兩年前已與律師會面備案。

聽證會將於華盛頓舉行，蓋茨在當地擁有價值1.3億美元豪宅（Xanadu 2.0）。蓋茨夫婦並未簽署婚前財產協議，不過兩人曾有過一個分手協議，明確了價值2億美元的房產如何進行分配。

相關文章：【Bill Gates離婚】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

【Bill Gates離婚】蓋茨妻子料成全球第二女首富　超越貝索斯前妻

編輯：吳敏芳

比爾蓋茨 離婚 港元 貝索斯

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