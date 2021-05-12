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【股市熱話】初哥去年尾入市新經濟股 帳面蝕35％ 輸十幾萬感心痛 網民：玩股票心很累！

理財智慧 18:21 2021/05/12

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新手入市總有有贏有輸，更有人會說輸少當贏。但就要認真考慮下一步了，到底是止蝕還是長期持有好？近日有網民於網上討論區發文詢問，帳面輸了35％怎麼辦。

網民經歷：

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有網民出動四字金言：「等等等等」，被樓主回應：「唔知等到幾時！玩股票真係心很累！」有人安慰樓主，新手炒股要交學費，但是沒有35％也真的是比較誇張，慘啊。他建議樓主要做好心理準備，近期股市可能會更加差，不過經一事長一智。 

【網民熱話】大學生開三張卡才算夠用 被轟太大洗 網民：遲早還唔到卡數【下一頁

如果樓主有正常上班，亦會有月薪收的話，就不需要害怕。樓主可以溝淡再等，「跌到盡頭就會升！」亦有人指，股票不能玩S股，因為多數是外國人投資，又沒有北水加持。

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責任編輯：張瑋婷

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