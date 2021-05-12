【買樓理財】最緊要上到車　其後靠樓換樓致富　將軍澳業主5年內「細屋搬大屋」

將軍澳藍塘傲連錄破頂成交，均來自一買家。值得留意的是，該買家數年前以578萬元購入一伙一房單位，及至近期以破頂價賣樓後，再轉買同屋苑的海景三房單位。

中原地產伍錦基說，藍塘傲5座高層B室，實用面積405平方呎，一房間隔，享東南海景，月初開價815萬元，最終以800萬元易手，創同類單位新高，實用呎價約19,753元。資料顯示，原業主於2016年10月，以578萬元購入單位，持貨不足5年，現賬面賺222萬元，物業期內升值38%。

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伍錦基續說，上述單位原業主賣樓後，同日即時以1,380萬元購入屋苑3座中層D室，實用面積677平方呎，三房套房間隔，享向南海景，實用呎價20,384元，呎價創屋苑同類分層戶新高。

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