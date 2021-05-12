  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (三) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】最緊要上到車　其後靠樓換樓致富　將軍澳業主5年內「細屋搬大屋」

股樓投資 18:02 2021/05/12

分享：

將軍澳藍塘傲連錄破頂成交，均來自一買家。值得留意的是，該買家數年前以578萬元購入一伙一房單位，及至近期以破頂價賣樓後，再轉買同屋苑的海景三房單位。

中原地產伍錦基說，藍塘傲5座高層B室，實用面積405平方呎，一房間隔，享東南海景，月初開價815萬元，最終以800萬元易手，創同類單位新高，實用呎價約19,753元。資料顯示，原業主於2016年10月，以578萬元購入單位，持貨不足5年，現賬面賺222萬元，物業期內升值38%。

【有相睇】比華利山美景宜人　裝修雅緻　3888萬連車位成交【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

伍錦基續說，上述單位原業主賣樓後，同日即時以1,380萬元購入屋苑3座中層D室，實用面積677平方呎，三房套房間隔，享向南海景，實用呎價20,384元，呎價創屋苑同類分層戶新高。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 藍塘傲 將軍澳 中原地產

上一篇文章

【職場熱話】大學學歷 VS 專門手藝 水電師傅月薪高過大學生 網民：學手藝移民一流

下一篇文章

【轉工抉擇】政府合約月薪3.1萬VS現公司2.7萬加花紅 網民：合約制不夠穩陣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數