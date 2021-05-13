【深圳打卡】乘坐深圳10號線列車 發掘深圳最受歡迎打卡景點

▲ 甘坑客家小鎮可謂是深圳的世外桃源。

深圳地鐵交通四通八達，不少地鐵站鄰近網紅打卡景點，今次帶大家「乘坐」10號線，發掘深受歡迎的打卡點。深圳地鐵10號線起自福田區福田口岸站，終至龍崗區雙擁街站，途經福田、龍華、龍崗3區，線路全長約29km，共有24個地鐵站，其中11個屬於換乘站。

1. 甘坑站——甘坑客家小鎮

甘坑客家小鎮是客家特色古村落，集客家民俗、民居建築、民間藝術、傳統美食、田園風光為一體的文化旅遊景區，可謂是深圳的世外桃源。

甘坑客家小鎮與觀瀾版畫村、鶴湖新居、麻勘古村、大萬世居等被譽為「深圳十大客家古村落」，漫步古鎮還有很多文藝的小店可以逛。

地鐵交通：甘坑站B出口，步行約600米即到達。

2. 平湖生態園

平湖生態園矗立在高樓林立的城市中心，對外免費開放，是十分低調的文化創意園，不定期的舉辦的藝術展覽，常年吸引許多的遊客。

地址：深圳市龍崗區華南大道1號華南城西門對面

地鐵：地鐵10號線華南城站D出口

3. 鳳凰山國家礦山公園

全國首批28家國家礦山公園之一，同時也是深圳以礦山文化為特色的兩大公園之一，公園因鳳凰山頂的礦山遺址而得名，自建成對外開放以來，深受當地居民歡迎。

地鐵交通：雙擁街站C出口

4. 守珍街

守珍街充滿藝術的氣息，房子滿是各式各樣的壁畫，吸引年輕人慕名而來打卡拍照。

地鐵交通：雙擁街站A出口

5. 阪田手造文化街

阪田手造文化街有很多仿古建築，而且專門售賣手工藝品，如玩偶、皮具制作、瓷器、旗袍館、名家作品，書畫家作品、茶道傳承等，更可以找到深圳非物質文化遺產麒麟舞制作的工藝品、現代設計的各種四川油紙傘等。

地鐵交通：光雅園站

責任編輯：鄺嫻