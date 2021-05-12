世衛：44國發現印度變種病毒 英國最多

印度出現的變種新冠病毒傳染性高，不少專家更指該變種新冠病毒是導致印度爆發第2波疫情的原因之一。世衛周三（12日）表示，目前已在最少44個國家發現印度變種新冠病毒株，其中英國更是出現最多由該病毒株引起的確診案例。

新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命 【下一頁】

世衛（WHO）周三指，印度出現的變種新冠病毒株B.1.617，至今已在數據庫來自44個國家超過4,500個病毒樣本中，檢測出印度的變種新冠病毒株。 WHO亦已接獲通報，有另外5個國家檢測到該變種病毒株。WHO續指，除印度本土外，英國有最多因變種病毒引起確診病例。

WHO上周初把印度變種新冠病毒株列為「憂慮級別變種病毒」（variant of concern），並把印度的變種病毒株列入變種病毒名單。除英國、巴西及南非，成為第4種被世衛正式確認的變種新冠病毒。這亦意味印度變種病毒較原來病毒株更具傳染性、致命性，以及容易導致新冠疫苗失效。

印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高 【下一頁】

WHO解釋指，由於B.1.617迅速蔓延至多個國家，而且傳染性高，因此把它納入憂慮級別變種新冠病毒。更指有實驗室的初步研究顯示，該病毒株對Bamlanivimab單株抗體療法更具抗藥性，抗體的中和反應有所降低。

此外，WHO亦表示，B.1.617及與其他高傳染性的變種病毒蔓延，似乎是導致印度確診與死亡病例激增的原因之一。但目前只有0.1%印度確診個案的基因排序上傳至數據庫，WHO暫時不能確定導致印度第二波疫情爆發的主要原因。

責任編輯：郭麗明