香港浸會大學與國際獅子會總會中國港澳303區於2007年成立的「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」推出長者免費中醫體質檢測活動。

慈善基金透過五間非牟利團體,包括:保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、香港中華基督教青年會、屯門獅子會,派發合共1,000張檢測証書(平均每間有200張)予65歲或以上的長者。他們可藉檢測証書獲資助,到香港浸會大學—賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心(預防中心)免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。(*1,000名長者進行中醫體質檢測,參加者須為以上其中一間機構的會員,才可參與)

the elderly needs to be members of one of the 5 NGOS and also aged 65 or above

此外,慈善基金亦訂製了1萬個口罩贈予完成檢測的長者(每人可獲贈一包5個的口罩,數量有限,送完即止),藉此向長者推廣中醫藥養生和預防疾病的概念。

申請資格 (須符合以下所有資格) :

香港永久居民

65歲或以上人士

低收入、長期病患、個人經濟有困難人士

申請方法及批核程序:

1. 填妥有關的申請表格

2. 經香港浸會大學中醫藥診所中醫師或社工推薦後,將表格遞交至浸大中醫藥診所

3. 國際獅子總會中國港澳303區代表批核所有申請

4. 國際獅子總會中國港澳303區將批核結果郵寄至浸大中醫藥診所或推薦機構。

責任編輯:黎淑雯