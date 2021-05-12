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獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金 推出長者免費中醫體質檢測活動

理財智慧 17:24 2021/05/12

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香港浸會大學與國際獅子會總會中國港澳303區於2007年成立的「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」推出長者免費中醫體質檢測活動。

慈善基金透過五間非牟利團體，包括：保良局仁愛堂九龍樂善堂香港中華基督教青年會屯門獅子會，派發合共1,000張檢測証書（平均每間有２００張）予65歲或以上的長者。他們可藉檢測証書獲資助，到香港浸會大學—賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心（預防中心）免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。（*1,000名長者進行中醫體質檢測，參加者須為以上其中一間機構的會員，才可參與）

the elderly needs to be members of one of the 5 NGOS and also aged 65 or above

此外，慈善基金亦訂製了1萬個口罩贈予完成檢測的長者（每人可獲贈一包5個的口罩，數量有限，送完即止），藉此向長者推廣中醫藥養生和預防疾病的概念。

申請資格 (須符合以下所有資格) ：

  • 香港永久居民
  • 65歲或以上人士
  • 低收入、長期病患、個人經濟有困難人士

申請方法及批核程序：

1. 填妥有關的申請表格

2. 經香港浸會大學中醫藥診所中醫師或社工推薦後，將表格遞交至浸大中醫藥診所

3. 國際獅子總會中國港澳303區代表批核所有申請

4. 國際獅子總會中國港澳303區將批核結果郵寄至浸大中醫藥診所或推薦機構。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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