【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）

▲ 華懋集團將會於5月19日舉行招聘日，提供接近500份職位。

華懋集團早前與市區重建局簽訂合約， 共同營運及管理中環街市，現正進行籌備工作。華懋集團將會於5月19日舉行招聘日，提供接近500份中環街市項目及華懋集團的相關職位，並有即場面試機會及發出聘用通知。

【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位 餘約9000個短期內開始招聘

華懋集團就中環街市項目的招聘日於5月19日（周三、佛誕假期）舉行，當日將會有接近200份中環街市項目相關職位， 涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。

為配合集團業務發展，是次招聘日亦提供包括企業創新及數碼轉型、商業智能經理等工作機會。而隨著中環街市活化項目和香港首個博物館級化石公園「如心園」等即將投入運作，招聘日還會提供策展人等職位，吸納相關專才。同場亦設有華懋集團其他職位的招聘，涉及博物館級化石公園「如心園」項目，及房地產和酒店餐飲業務相關工作，當中還包括策展人、商業智能經理等新設職位，合共逾500個職位。

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」 5月13日正式登場

是次招聘日將於中環街市舉行。疫情期間，為免人群聚集，求職人士須透過網上先行登記，待確認後於指定時段前往會場。若登記後未獲發確認通知，求職者亦可透過集團網站、或於招聘日當日在入口處遞交履歷申請心儀職位。

網上登記詳情：

登記日期 由即日起至2021年5月17日 登記網址 https://rsvp.eventionapp.com/chinachem_career_2021/register

成功登記人士將會收到確認電郵及二維碼作入場時使用

招聘日詳情：

日期 2021年5月19日(星期三) 時間 上午11時至下午6時 地點 香港皇后大道中93號及德輔道中80號「 中環街市活化項目」 職位空缺 項目經理／助理項目經理、資訊科技經理／助理資訊科技經理、物業經理、餐廳經理、策展人、助理物業銷售主任、商業智能經理、租賃主任、餐飲營運主任、客戶服務大使、咖啡調理師、技術員、保安員

【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」 助數碼港社群企業物色人才

責任編輯：葉泳珊