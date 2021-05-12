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【大行點睇】京東有望納入港股通 獲摩通首予「增持」評級

股樓投資 17:10 2021/05/12

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將於下周公布今年首季度業績的京東集團（09618），獲摩根大通發表研究報告唱好，並首予京東H股「增持」投資評級及目標價410元。京東今日股價反彈5.2%，報286.4元，成交額14.8億元。

摩通表示，面對同業加大拓展內地綫上雜貨市場，特別是社區團購，有機會導致京東增加其綫上業務投資，同時該行相信綫上雜貨市場的採用及滲透度可能會加快，可帶動營運商的增長。該行指，在投資策略上，京東比同業更具選擇性及衡量能力，並能在不同的綫上雜貨店模式中取得平衡。該行預期，將有更多京東ADR轉換成港股，並有很大機會日後獲納入港股通。

大行予京東集團投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

京東集團—SW（09618） 投資策略 增持 港股通 港股 ADR 經濟 目標價 成交 京東（美：JD）

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